Ege Denizi'nde yakalanan 39 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 39 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botla kıyıya getirilen göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 39 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı "KB-20" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.
Durdurulan bottaki aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.
Haklarında yasal işlem başlatılan bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.