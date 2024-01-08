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EGE Denizi'nde Fırtına Uyarısı

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EGE Denizi'nde 9 Ocak'ta fırtınanın etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için uyarı yapıldı.

EGE Denizi'nde 9 Ocak'ta fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinde rüzgarın Ege Denizi'nin kuzeyinde, ardından genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50 km-75 km/saat ) ve 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğini duyurdu. Güney Ege'de de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın, 10 Ocak Çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilip, "Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluk üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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