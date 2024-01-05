Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek Denizkurdu-1/2024 Tatbikatı, 7-16 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Deniz Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal katıldı.

Türkkan, toplantıda, Denizkurdu-1/2024 Tatbikatının, TSK tatbikatlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu söyledi.

Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesinin amaçlandığını aktaran Türkkan, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesinin de hedeflendiğini anlattı.

Türkkan, tatbikata 8 fırkateyn, 3 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 6 mayın avlama gemisi, 47 yardımcı sınıf gemi, 13 karakol gemisi, 9 çıkarma gemisi, 10 uçak, 17 helikopter, 22 insansız hava aracı, 5 SAT görev timi, 5 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz helikopterleri, genel maksat helikopteri, ağır yük helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçakları, hedef çekme uçakları, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi ve 6 sahil güvenlik botunun iştirak edeceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile "Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik (DUİR)" faaliyetinin icra edileceğini dile getiren Türkkan, tatbikatta 110 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 34 uçak, 22 helikopter, 22 insansız hava aracı, bir kamu kurumu dahil yaklaşık 17 bin personelin görev almasının planlandığını söyledi.

Türkkan, tatbikat süresince temel deniz harekat türlerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, su üstü, hava ve kara hedeflerine fiili silah atışları DUİR ile 12 Ocak'ta Marmaris Aksaz'da seçkin gözlemci günü icra edileceğini belirterek, 10 Ocak'ta Karadeniz ve Doğu Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 43 unsur tarafından liman ziyaretlerinin planlandığını aktardı.

Tatbikatta, radar akiseli su üstü hedefi kullanılarak su üstü atışları, manş uçağının çektiği hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları (TEMREN, MAM-L) yapılacağı bilgisi veren Türkkan, şöyle konuştu:

"Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri; tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta Mavi Vatan'ımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde, sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Bu vesileyle bizlere Cumhuriyeti armağan eden başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz."