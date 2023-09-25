Kuzey Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

KUZEY Ege Denizi'nde, akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olmasının beklendiği belirtilirken, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın yarın gece etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Ulaşımdaki olası aksamalar başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı denizciler başta olmak üzere bölge halkına uyarı yapıldı.