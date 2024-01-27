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Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.

Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

İZMİR - Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Menderes ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ege Denizi İzmir Deprem Acil Durum İzmir 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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