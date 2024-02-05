Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan sahil botu tarafından Ege Denizi'ne bırakılan düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede, 2 Şubat 2024 tarihinde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava aracı ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel