Ege Denizi'nde boğularak hayatını kaybeden Avcılar'ın sevilen diş doktoru Zafer Taş yüzme etkinliğinde anıldı. Avcılar Belediyesi ve Kent Kültür Kalkınma Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte kulaçlar, doğa ve deniz tutkunu Zafer Taş için atıldı.

Diş Hekimi Zafer Taş'ın denize ve doğaya olan tutkusunu bilen sevenleri onun anısını yaşatmak için ölümünün ikinci yılında bir yüzme organizasyonu düzenledi. Avcılar Belediyesi ve Kent Kültür Kalkınma Derneği'nin katkılarıyla Taş Ailesi'ne ait kamp alanında düzenlenen etkinlik dayanışma ruhuyla geçti. Taş'ın yakınları ve 50 profesyonel yüzücünün katıldığı Zafer Taş Anı Yüzmesi'nde katılımcılara madalya verildi.

"BİR DOKTORDAN ÇOK FAZLASIYDI"

Yaşanan elim kaza sonrası Taş Ailesini hiç yalnız bırakmayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de etkinliğe katılanlar arasındaydı. Etkinlikle bilgi veren Hançerli, "Bir doktordan çok fazlasıydı Zafer Taş. Samimiyetiyle, nüktedanlığıyla çevresindeki insanların hayranlığını kazananmıştı. İyi bir bilim insanı olmasının yanında çok da iyi bir sanatseverdi. Eşi Fulya ile onun deniz ve doğaya olan tutkusu üzerine konuşurken, böyle bir etkinlik yapma düşüncesi oluştu. Burada yapılan etkinlik böylece hayata geçirilmiş oldu. Bu anlamlı etkinlikte büyük bir dayanışma duygusuyla katkı sunana herkese teşekkür ederim" dedi.