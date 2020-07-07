Başkentte yangında mahsur kalan anne ile 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardı
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Başkentte yangında mahsur kalan anne ile 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Başkentte yangında mahsur kalan anne ile 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardı
07.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:02

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Karşıyaka Mahallesi 508. Cadde'de, 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bir üst kata sıçrayan yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Bu sırada 7. kattaki evde bulunan kadın ile 2 çocuğu içeride mahsur kaldı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini aldıktan sonra Başkentgaz ekipleri de apartmanın doğal gaz bağlantı hattını kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında mahsur kalan anne ile 2 çocuğu, ekiplerin müdahalesiyle eve uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Aşağıda bekletilen ambulansta tedavileri yapılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Can kaybının yaşanmadığı yangında apartmanda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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