Yenimahalle'ye 5. yüzme havuzu açıldı

Yenimahalle Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Ata Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi faaliyete devam ediyor. Kayıtların devam ettiği tesiste, ön kayıt sayısı 4 bine ulaştı. Havuz sayısını artırmayı hedefleyen belediye, ilçe sakinlerine modern ve tam donanımlı bir tesis sunuyor.

Yenimahalle Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Ata Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi faaliyete devam ediyor. Kayıtların devam ettiği tesiste, ön kayıt sayısı 4 bine ulaştı.

Hacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzu ve spor tesislerinin ardından Yenimahalle'nin 5'inci yüzme havuzu Ata Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nde günlük havuz kullanımının yanı sıra yüzme kursları, fitness, pilates, yoga ve total body eğitimleri de başladı.

Çoğu büyükşehirde olmayan havuz sayısını ilçeye kazandırdıkları kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de 7'den 70'e herkesin spor yapması için birçok projeyi hayata geçirdik. Ata Havuzu'muzla birlikte 5'inci tam donanımlı yüzme havuzu ve spor tesisimizi de ilçe sakinlerimizin hizmetine sunduk. Yenimahalle'deki havuz sayısı çoğu büyükşehirde yok."

Ata Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nin modern ve 5 yıldızlı bir tesis olduğunu da sözlerine ekleyen Yaşar, şöyle devam etti:

"Tesislerimizde herkes yüzme öğrensin, spor yapsın istiyoruz. Tesis 6 bin 800 metrekare arsa üzerine yapıldı. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, fitness salonu, kafeterya, soyunma odaları, duş ve mescit bulunuyor. Şu anda 12 yüzme antrenörü ve 6 fitness eğitmenimiz derslere başladı."

ÜYE KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Kontenjanın sınırlı sayıda olduğu tesiste; Yenimahalle ilçesinde ikamet eden yurttaşlara öncelik veriliyor. Üye kayıtları devam ederken, tesisten faydalanmak isteyen vatandaşlar TC kimlik kartları ve ikametgah belgeleri ile birlikte Ata Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'ne başvuru yapabilecek.