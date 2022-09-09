Ankara yerel haberleri | Yenimahalle Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Verdi

Ankara yerel haberi... Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, asfalt serimi, yol açımı, kaldırım çalışması, alan düzenleme, bordür onarımı, tretuvar yapımı gibi hizmetlerin yanı sıra beton, kilit taşı ve bordür üretim işlerini de kesintisiz sürdürüyor.

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, asfalt serimi, yol açımı, kaldırım çalışması, alan düzenleme, bordür onarımı, tretuvar yapımı gibi hizmetlerin yanı sıra beton, kilit taşı ve bordür üretim işlerini de kesintisiz sürdürüyor.

Yenimahalle'de vatandaşların temiz ve güvenli sokaklarda ulaşım yapabilmesi için 7/24 hizmeti sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Beştepe, Kardelen ve Kayalar mahallelerinde asfalt serim işleminin yanında Yuva Mahallesi'nde malzemeli bakım, İvedik Sanayi Sitesi, Macun, Serhat ve Yenibatı mahallelerinde de yol açım çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni yerleşim alanlarında ve kaldırımı hasar gören bölgelerde de yenileme işlemlerine devam eden Yenimahalle Belediyesi, Yenibatı, Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca ve Güventepe mahallelerinde kaldırım ve bordür çalışmaları gerçekleştiriyor.

"VATANDAŞIN HUZURU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yenimahalle'de yıl boyunca altyapı çalışmalarına devam edildiğini belirten Başkan Yaşar, "Ekiplerimiz, temiz bir Yenimahalle için aralıksız çalışıyor. Yenimahalle'de yeni açılan yolların yanı sıra vatandaşın talep ettiği noktalarda yenileme, onarım ve asfalt serimi gibi birçok çalışmayı yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana amacımız altyapıda dört dörtlük bir ilçe yaratmak. Bunu başarmak için yıl boyunca düzenli bir şekilde altyapı işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yolların daha kullanışlı hale gelmesi, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.