Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacaklarını açıkladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını açılış ve kutlamalarla taçlandıracaklarını belirterek, "Çok çalıştık halkımıza söz verdiğimiz tüm projelerimizi hayata geçirdik. Yatırımlarımız Yenimahalle'ye değer katacak. Yenimahalle Cumhuriyet'in ilçesidir. Cumhuriyet'in ilçesi olmaya da devam edecektir" dedi.

Başkan Yaşar, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası Yenimahalle Belediyesi çalışanları, meclis üyeleri ve muhtarlarla bayramlaştı. Tatil sonrası yoğun bir çalışma programına başlayacaklarını kaydeden Başkan Yaşar, "Bu yıl sonuna kadar da durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hem inşaatı biten tesislerimizin açılışını yapacağız hem de Cumhuriyetimizin ikinci asrına hoş geldin demek için tüm Yenimahalleli hemşehrilerimiz ile birlikte kutlamalar yapacağız" diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yaşını açılışlarla taçlandıracaklarını söyleyen Yaşar, şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet Akademisi'nde sona yaklaştık, mobilyalarını döşüyoruz. Türkiye'de bir ilk olan, 250 milyonluk yatırımı Yenimahalle'ye kazandırmanın gururunu yaşayacağız. Cumhuriyet Parkı, Şentepe Kapalı Pazar yeri ve Sosyal Tesisleri, Memlik Köy Konağı, Hacı Ziya Yaman Merkez Cami, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'ni açacağız. Cahit Sıtkı Tarancı ve Gündoğan Parkları çok güzel oldu. İlçe halkına nefes olacak. Memlik Mahallesi'nde bulunan Abalı Baba Türbesi'nin restorasyonunu da gerçekleştirdik. Ayrıca Hayvan barınağının kulübelerini yaptık, bina için de ihale yapacağız. 5 pazarımızın üzerini kapattık ve bunlardan güneş enerjisi sağladık. Önümüzdeki aydan itibaren Yenimahalle Belediyesi kendi enerjisini kendi üretecek. Pazar yeri olarak ayrılan yerlerde açık pazar yerimiz kalmayacak. Bunu yanında ilçemize 8 sağlık ocağı ve Tepekule'ye kütüphane açacağız. Kadın sığınma evimizi yeniledik. Yatırımlarımız Yenimahalle'ye değer katacak. Yenimahalle Cumhuriyet'in ilçesidir. Cumhuriyet'in ilçesi olmaya da devam edecektir."

Konuşmasında Yenimahalle'ye yapılan ve yapılacak projelerden de bahseden Yaşar, sözlerine şöyle son verdi:

"İLÇEDEKİ PARK SAYISI 553'E ÇIKTI"

"Bayram boyunca görevli müdürlüklerimiz alanlarda en iyi şekilde çalıştılar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yaptığımız tüm yatırımların temel atma törenlerini bitirdik, şimdi kurdele kesme dönemlerine geçeceğiz. Yenimahalle'nin her noktasına eşit hizmet götürüyoruz. Kaldırım, asfalt sorunumuz yok. Bu sene 100 bin ton asfalt aldık. Bazı mahallelerimizin asfaltını yeniledik, onarım gerektiren asfaltların da tamiratlarını gerçekleştirdik. Yenimahalle'de 553 parkımız var. Yeşil alanımızı 1,5 milyondan 3 milyon 750 metrekareye yükselttik."