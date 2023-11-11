Ankara'da Evden Altın Çalan Şahıslar Yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde evden çaldıkları altınları satıp telefon alan şahıslar aynı gün içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde bulunan bir evde 1 adet kelepçe bileklik, 4 adet bilezik, 1 adet ucunda tam altın takılı zincir kolye, 2 adet altın yüzük çalındı. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde şüphelilerin olay yerine geldiği araç tespit edildi. Kargo dağıtım amacıyla kullanılan aracın sahibinin B.S.B. isimli kadın olduğu ve bu araçla eşi D.B.'nin dağıtımı yaptığı, şüpheli D.B.'nin hırsızlık yapılan binada gün içinde kargo dağıttığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şüphelilerin hırsızlığı itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları altınları 214 bin Türk Lirası karşılığında kuyumcuya sattıkları, aldıkları paranın bir kısmı ile kendilerine telefon aldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin yakalanması ile aldıkları telefonlar ve kalan para muhafaza altına alınırken, Şüpheliler B.S.B. ve D.B.'nin hakkında ise adli işlemler başlatıldı. - ANKARA