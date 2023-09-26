Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin üst, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. M.K.Ç. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Ankara'da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüphelilerin üst, araç ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.K.Ç. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Yenimahalle bölgesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik titiz çalışmaları sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler M.K.Ç. ve İ.Ç.'nin iki farklı adreste sahibi oldukları biri kafe olan iki iş yerinde uyuşturucu madde satarak gençleri zehirlediği istihbaratına ulaşan ekipler, saat 13.30'da belirlenen adreslerde eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan baskın sonucunda şüpheliler M.K.Ç. ve İ.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda; bir kilogram esrar, bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait boş şarjör, 27 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi ve söz konusu kafenin mühürlendi.

M.K.Ç.'nin ikameti önünde bulunan yeşil renkli Opel Astra marka araç içerisinde ise yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğuna dair istihbarat alan ekipler, araç içerisinde yaptıkları arama sonucunda bagaj kısmına gizlenmiş 2 bin 200 gram esrar ele geçirdi. 4 paket halinde ele geçirilen uyuşturucunun, M.K.Ç. isimli şahıstan ele geçirilen madde ile aynı şekilde paketli ve aynı özelliklere sahip olduğu öğrenildi. - ANKARA