Vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesinin tesislerinde serinliyor

Ankara'nın Yenimahalle Belediyesinin havuzlarında, yaz sıcaklarından bunalan ve tatil bölgelerine gidemeyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yenimahalle Belediyesine ait 5 ayrı yüzme havuzundan son 3 ayda toplam 10 bin Başkent sakini faydalandı. 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşların ilk tercihi olan Yenimahalle havuzları, yaz sıcaklarının yoğun şekilde kendini hissettirdiği günlerde yoğun mesai yaptı. Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmete açılan Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Ata Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi ile vatandaşların sıcak yaz günlerinde serinlemesini ve spor yaparak zinde kalmasına imkan sağlıyor.

Her yaş grubundan insanın kullanımına açık olan Yenimahalle'nin havuzlarında engelli bireyler de unutulmadı. İlçe sınırları içinde yılın 12 ayı vatandaşların yoğun ilgisini gören havuzlarda engelli bireylerin rahat ve güvenli kullanabilmesi için bütün teferruatlar da mevcut.

Öte yandan yüzme havuzlarının spor salonları kısımlarında yaz aylarında fit kalmak isteyen vatandaşlar için ise alanında uzman spor hocaları eşliğinde eğitimler devam ediyor. İlçe sakinlerinin sağlığı düşünülerek hem yüzme hem sporun birçok branşı aynı çatı altında Yenimahalle havuzlarında hayat buluyor. 10 binden fazla üyeye sahip olan ve binlerce vatandaşın günübirlik ziyaret ederek yaz kış spor yaptığı havuzlarda temizlik ve hijyenden de ödün verilmiyor. Vatandaşların yaz tatili tadında bir gün geçirebilmeleri amacıyla yapılan güneşlenme terasları ve kafeteryalara sahip olan yüzme havuzlarında ziyaretçilerin rahatı için her şey düşünülüyor.

"Vatandaşlarımız için havuzlarımız büyük fırsat sunmaktadır"

Yenimahalle de vatandaşın sağlığı ve huzur içinde yaşayabilmesi için ilçenin her bölgesine yüzme havuzları ve spor salonları yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Özellikle yaz aylarında tatil için şehirden ayrılmayan vatandaşlarımız için havuzlarımız büyük fırsat sunmaktadır" dedi. - ANKARA