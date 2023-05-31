Yenimahalle Belediyesi Şentepe Tepekule'ye Kütüphane Açıyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dokuzuncu kütüphanesini Şentepe Tepekule'ye açacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında izlenecek tek yolun eğitim olduğunu biliyoruz. Bu nedenle konu eğitim olduğu zaman tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dokuzuncu kütüphanesini Şentepe Tepekule'ye açacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, " Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında izlenecek tek yolun eğitim olduğunu biliyoruz. Bu nedenle konu eğitim olduğu zaman tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan ve evinde ders çalışma ortamı bulamayan ilçe sakinleri için kentin farklı noktalarında kütüphane hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Şentepe Tepekule'ye yeni bir kütüphane açıyor.

Yenimahalle Belediyesi'nin hizmete açtığı ve üyelik şartı aranmayan kütüphanelerde roman, hikaye, ders kitapları ve ansiklopediden oluşan geniş bir arşivin yanında, öğrencilerin araştırma yapması için bilgisayar hizmeti de sunuluyor.

Her gün 09: 00 ile 20: 00 saatleri arasında gençlere kapılarını açan Yenimahalle'nin kütüphaneleri, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata Mahallesi Kültür Merkezi, Serhat Mahallesi Başak Cengiz Kültür Merkezi, Kaletepe Kültür Merkezi, Demetevler Destek Eğitim Merkezi, Ragıp Tüzün Destek Eğitim Merkezi ve Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi olmak üzere 8 ayrı noktada hizmet veriyor.

Gençlerin çağdaş bir eğitim alması için eğitime yatırım yaptıklarının altını çizen Başkan Yaşar, şunları söyledi:

"Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında izlenecek tek yolun eğitim olduğunu biliyoruz. Bu nedenle konu eğitim olduğu zaman tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Vatandaşlarımızın kütüphane isteği var ve bu talebi ilçenin sekiz ayrı noktasına açtığımız kütüphaneler ile büyük ölçüde karşılıyoruz. Şimdi Tepekule'ye dokuzuncu kütüphaneyi kazandırmak için kolları sıvadık. Geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle'den çıksın istiyoruz. Gençlerimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi amacıyla eğitime verdiğimiz desteği sürdüreceğiz" dedi.