Yenimahalle Belediyesi Kreşlerindeki Minik Öğrenciler Kep Attı

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler kep attı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar'ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan mezuniyet töreni etkinliklerinde minik öğrencilerin performansı beğeni topladı.

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler kep attı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar'ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan mezuniyet töreni etkinliklerinde minik öğrencilerin performansı beğeni topladı.

Yöresel gösterilerin ve modern dansların sergilendiği etkinlikler, salonu dolduran 3 bine yakın ebeveyn tarafından heyecanla izlenirken, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da minikleri yalnız bırakmadı.

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ŞART"

Programda minik öğrencilere ve ailelerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bugün ilçemizin dört bir yanına açtığımız 14 kreşimizden 2 bin 700'den fazla çocuğumuz faydalanıyor. Eskiden kreşler çalışan anneler içindi. Ama artık dünyada da ülkemizde de okul öncesi eğitim, sağlıklı eğitimin temeli açısından çok önemli. Her çocuğun okul öncesi eğitim alması şart" dedi.

"YENİMAHALLE'DE EĞİTİME ÖNEM VERİYORUM"

Eğitime büyük yatırımlar yaptıklarını kaydeden Yaşar, şöyle devam etti:

"Ülkemizde maalesef eğitimin geldiği durum iç acıcı değil. Artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı eğitim devriminin izleri Türkiye'de siliniyor. Eğitimde eşitsizlik aldı başını gidiyor. Toplumun yüzde 70'inin çocuğunu özel okula gönderme imkanı yok. Anayasa her yurttaş eşit eğitim hizmeti alacak deniyor. Bu devletin ana görevidir. Ama geldiğimiz noktada aynı eğitimi alamayan çocuklar aynı sınava tabi tutuluyor. Üretmeyen, sorgulamayan, düşünmeyen, düşündüğünü ifade edemeyen, geleceğe umutla bakamayan nesillerin yetişmesi bu ülkeye verilecek en büyük zarardır. Bunun için Yenimahalle'de eğitime çok önem veriyor ve elimizden gelen desteği sunuyoruz."

MİNİKLER RENKLİ KOSTÜMLERİ VE PERFORMANSLARIYLA BEĞENİ TOPLADI

Atatürk Çocukları Korosu ile başlayan etkinliklerde, çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterileri, modern dans gösterileri, öğrenci-veli vals gösterisi ve çeşitli ülke çocuklarının kostümleriyle yapılan "Dünya Çocukları" gösterileri büyük alkış aldı. Etkinliklerin sonunda miniklere mezuniyet belgelerini veren Başkan Yaşar, çocukların kep atma heyecanına ortak olurken program hep bir ağızdan söylenen 10. Yıl Marşı ile son buldu.