Yenimahalle Belediyesi'nden Ücretsiz Fide Dağıtımı

Yenimahalle Belediyesi, ilçe halkına 200 bin domates ve biber fidesi dağıttı.

Yenimahalle Belediyesi'ne ait 2 bin 300 metrekarelik Yakacık Mesire Alanı içerisine bulunan serada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yetiştirilen domates ve biber fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

TARIMSAL ÜRETİME TEŞVİK

İlçe genelinde bulunan tüm muhtarlıklara teslim edilen fideleri, vatandaşlar muhtarlıklardan teslim alabilecek. Uygulamanın tarımsal üretime teşvik edici olduğunu kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Biber ve domates fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bunu muhtarlıklarımız aracılığıyla yapıyoruz. Yenimahalleliler evlerine en yakın muhtarlıklardan fidelerini alabilir. Fide dağıtımını köylerimizde de gerçekleştirdik. Bir yandan çiftçiyi desteklerken, bir yandan da vatandaşları tarımsal üretime teşvik ediyoruz. Kişisel olarak evinizin balkonunda, bahçenizde ürün yetiştiriyorsanız, buna torunlarınız ve çocuklarınız da tanıklık ediyor. Onlar ürünü dalından toplamanın yemenin tadına varmış oluyorlar. Bu da çok mutluluk verici" dedi.