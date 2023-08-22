Ankara'da Jandarma Operasyonunda 2 Bin 450 Adet Makaron Ele Geçirildi

ANKARA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta 2 bin 450 adet makaron ele geçirildi. Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri, alınan ihbar üzerine 06 CUR 548 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 14 koli içerisinde 650 paket boş makaron, 4 koli içerisinde de yaklaşık bin 800 paket dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K. hakkında işlem başlatıldı.