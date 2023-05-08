Yenimahalle Belediyesi, Sınavlara Hazırlanan Öğrencileri Kütüphanelerinde Ağırlıyor

Yenimahalle Belediyesi, son günlerde kütüphanelerinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanan 12'inci sınıf öğrencilerini ve Liselere geçiş sistemi ( Lgs ) için hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerini ağırlıyor.

4 Haziran Pazar günü yapılacak LGS ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak YKS için geri sayım sürerken, Yenimahalle Belediyesi'nin ilçenin 8 ayrı noktasına konumlandırdığı kütüphaneler öğrencilerden yoğun talep görüyor.

Her gün sabah 9.00, akşam 20.00 saatleri arasında gençlere kapılarını açan Yenimahalle'nin kütüphaneleri; Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata Mahallesi Kültür Merkezi, Serhat Mahallesi Başak Cengiz Kültür Merkezi, Kaletepe Kültür Merkezi, Demetevler Destek Eğitim Merkezi, Ragıp Tüzün Destek Eğitim Merkezi ve Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi olmak üzere 8 ayrı noktada hizmet veriyor. Ders çalışmak isteyen ve sınavlara hazırlanan gençler tarafından sıklıkla tercih edilen Yenimahalle Belediyesi kütüphanelerinden faydalanan gençlerin sayısı ise günden güne artıyor.

ÜYELİK YOK OLANAK ÇOK

İlçe sakinlerinin üye olmadan faydalanabildiği kütüphanelerde hikayeden romana, ders kitaplarından ansiklopedilere kadar tüm kitaplar raflardaki yerini koruyor. Kültür merkezleri içerisinde ortalama 200 metrekare alana sahip olan kütüphanelerde masa düzeni, okuma köşeleri de yer alıyor. Aynı zamanda kapsamlı bir kaynak arşivine de sahip olan kütüphanelerde, araştırma yapmak için gelen öğrencilere bilgisayar hizmeti de sunuluyor. Bu sayede sınavlara hazırlanan öğrenciler aradığı kitapları kolayca bularak, sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. Öte yandan, öğrenciler ödev çıktılarını da ücretsiz bir şekilde alabiliyor.

"YAPTIĞIMIZ İŞLERDE ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM"

Türkiye'deki eğitim sisteminin her geçen gün kötüye gittiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Aydınlık yarınlarımız için çocuklarımız en iyi şartlarda eğitim görmelidir. Bu kütüphaneleri bu yüzden açıyoruz, okullarımıza bu yüzden tadilat yapıyoruz, eğitime bu yüzden önem veriyoruz. Yaptığımız işlerde önceliğimiz eğitim. İlçemizin kütüphaneye ihtiyacı olduğunu gördük. Şu an 8 kütüphanemiz var. Ancak görüyoruz ki daha fazlasına ihtiyaç var. Şimdi yenileri için harekete geçtik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilçemize yakışır bir Cumhuriyet Akademisi'ni hizmete açacağız. Akademi içerisinde 24 saat açık gençlik ve çocuk kütüphanesi de olacak" dedi.