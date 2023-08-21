Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Bin 450 Paket Makaron Ele Geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 650'si boş 1800'ü dolu 2 bin 450 paket makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 650'si boş 1800'ü dolu 2 bin 450 paket makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine, Yakacık Mahallesi'nde 06 CUR 548 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 650'si boş 1800'ü dolu 2 bin 450 paket makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü B.K. gözaltına alındı.