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Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Samandağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi ve 5 şüpheliyi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 2'si tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.