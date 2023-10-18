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Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

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Samandağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi ve 5 şüpheliyi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 2'si tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Samandağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Sait Karaali Caddesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.

Operasyonda, evde bulunan 5 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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