Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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Samandağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi ve 5 şüpheliyi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 2'si tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.
Samandağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Sait Karaali Caddesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.
Operasyonda, evde bulunan 5 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa