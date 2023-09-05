Ankara'da Narkotik Operasyonunda 1 Kilodan Fazla Metamfetamin Ele Geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yapılan narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı ve 1 kilo 298 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon, devriye ekibinin takibi sonucu gerçekleştirildi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, devriye ekibinin takibiyle düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 1 kilo 298 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, dün saat 18.00 sıralarında, 2 otomobildeki şüpheli kişiler arasındaki alışverişe müdahalede bulundu. Şüphelilerden biri 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçarken, diğer şüpheli A.Ş. ise üzerinde 28 gram metamfetaminle yakalandı. Otomobille kaçan B.B. de takip sonucu yakalandı. Soruşturma kapsamında B.B.'nin adresini verdiği evde arama yapıldı. Burada 1 kilo 298 gram metamfetamin daha ele geçirildi.

A.Ş. ve B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.