Yenimahalle Belediyesi 100 Yeni Yatırımı Hizmete Açtı

Yenimahalle Belediyesi'nin kente kazandırdığı 100 yeni yatırım, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Sizin verdiğiniz yetkiyle 14 yıldır Yenimahalle'ye vefa borcumu ödüyorum" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplu açılış törenine, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Hakkı Süha Okay, PM üyeleri ve milletvekili adayları Tekin Bingöl, Umut Akdoğan, Aylin Yaman, milletvekili adayları Mehmet Akyürek, Mehmet Yula, Ahmet Ersen Özsoy, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Millet İttifakı partilerinin temsilcileri, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, Hüseyin Boran, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konserle başlayan törende, belediye kreşlerinde eğitim gören çocuklar gösteri yaptı. Kısa bir açılış konuşması yapan ve 1963 senesinde ilçeye geldiğini anlatan Başkan Yaşar, "İlçenin her noktasını karış karış biliyorum. Çocuklarım Yenimahalle'de doğdu, şirketlerim Yenimahalle'de doğdu. Ticareti Yenimahalle'de yaptım. Şimdi de sizin verdiğiniz yetkiyle 14 yıldır Yenimahalle'ye vefa borcumu ödüyorum" dedi.

İlçeye yapılan yatırımları da anlatan Başkan Yaşar, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar sizin paralarınızla oldu. Cebimizden yapmadık. Sizin verdiğiniz vergilerle oldu. Bu ülkenin kaynağı var. Kaynak devlette de yerel yönetimlerde de var. Türkiye'nin, sadece bu kaynakları kendi parası gibi namusluca kullanacak, aynı özeni devletin parasına gösterecek idarecilere ihtiyacı var. Eğer biz bugün bu yatırımları Yenimahalle'de yapabiliyorsak sizin vergilerinizi, sizleri ötekileştirmeden, ayırmadan yine size hizmet olarak vermemizden kaynaklanıyor. Bugün açtığımız bu yatırımlar çok ciddi maliyetli. Mesela ilçemize 42 tane aile sağlığı merkezi yaptık. Bizim işimiz sağlık ocağı yapmak değil, bu iş Sağlık Bakanlığı'nın işidir. Ama biz, yerel yönetim olsun, genel yönetim olsun, halkımızın devletine güvenmesini, sahip çıkmasını istiyoruz. Genel yönetim yetişemiyorsa yerel yönetim, yerel yönetim yetişemiyorsa genel yönetim eksikleri tamamlamalı. Biz bu anlayıştayız. Halka hizmet budur. Hepinizi seviyorum."

Ata Mahallesi Muhtarı Cem Gürkan da mahalle sakinleri adına Başkan Yaşar'a şu sözlerle teşekkür etti:

"Verdiğimiz vergilerin büyük yatırımlarla bize geri döndüğünü görmek mutluluk verici. 'Gözden uzak olan gönülden de uzak olur' derler ama yaptığınız bu 5 yıldızlı yüzme havuzu ve spor tesisi ile her mahalleye aynı mesafede olduğunuzu bize bir kez daha göstermiş oldunuz."