Balıkesir'de fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de gün boyu yaşamı olumsuz etkileyen ve yarın da devam edileceği tahminleri yapılan fırtına nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Gece yarısından itibaren etkisini arttırması tahmin edilen fırtına nedeniyle polis ekipleri Balıkesir'de cadde ve sokaklarda anons yaparak, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Balıkesir genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Gündüz sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar, gece ise Balıkesir il merkezinde fırtınaya dönüştü. Kent genelinde yer yer elektrik kesintileri yaşanırken, çok sayıda ağaç devrildi. İşyeri ve ev çatılarda hasar meydana geldi. Yarın da etkili olacağı belirtilen fırtına nedeniyle Balıkesir Valiliği tarafından gece saatlerinde alınan karar doğrultusunda yüzyüze eğitime salı günü ara verildiği açıklandı.

"Meteorolojiden alınan son bilgilere göre fırtınanın bu gece ve yarın Balıkesir il genelinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Belirtilen olumsuz hava şartlarının yol açabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, soba, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi istenmeyen durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istirham ediyoruz."