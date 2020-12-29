Bakan Pekcan: "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı...
29.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:35
Bakan Pekcan: "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak.
Bakan Pekcan: "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı