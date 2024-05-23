Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği 23 Mayıs 2024 Çarşamba gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 23 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 23 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
15:30 - 1461 Trabzon vs. Vanspor - TFF 2. Lig Play-Off - TFF Youtube
15:30 - Iğdırspor vs. Kastamonuspor - TFF 2. Lig Play-Off - TFF Youtube
15:30 - Samtredia vs. Dila Gori - Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovnuli Liga Youtube
18:00 - Ukrayna vs. Çekya - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv
18:00 - Danimarka vs. Hırvatistan - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv
19:00 - Dinamo Tiflis vs. Dinamo Batum - Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovnuli Liga Youtube
19:45 - NEC Nijmegen vs. G.A. Eagles - Hollanda Eredivisie Play Off - TV 8 Buçuk, Exxen
20:00 - Iberia 1999 vs. Kolkheti 1913 - Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovnuli Liga Youtube
20:30 - Güney Kıbrıs vs. Sırbistan - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv
20:30 - Avusturya vs. Galler - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv
20:45 - Beşiktaş vs. Trabzonspor - Ziraat Türkiye Kupası ZTK - ATV
21:00 - Al Riyadh vs. Al Nassr - Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport Plus, Exxen
21:00 - Al Ittihad vs. Damac - Suudi Arabistan Pro Lig - Exxen
21:00 - Al Hilal vs. Al Taey - Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport Plus, Exxen
21:30 - Bochum vs. Fortuna Düsseldorf - Almanya Bundesliga Play-Off Final - Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
21:45 - Cagliari vs. Fiorentina - İtalya Serie A - S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2, Exxen
22:00 - Utrecht vs. Sparta Rotterdam - Hollanda Eredivisie Play Off - TV 8 Buçuk, Exxen
22:00 - Atalanta vs. Bayer Leverkusen - UEFA Avrupa Ligi Final - TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen