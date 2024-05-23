Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 23 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

15:30 - 1461 Trabzon vs. Vanspor - TFF 2. Lig Play-Off - TFF Youtube

15:30 - Iğdırspor vs. Kastamonuspor - TFF 2. Lig Play-Off - TFF Youtube

15:30 - Samtredia vs. Dila Gori - Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovnuli Liga Youtube

18:00 - Ukrayna vs. Çekya - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv

18:00 - Danimarka vs. Hırvatistan - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv

19:00 - Dinamo Tiflis vs. Dinamo Batum - Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovnuli Liga Youtube

19:45 - NEC Nijmegen vs. G.A. Eagles - Hollanda Eredivisie Play Off - TV 8 Buçuk, Exxen

20:00 - Iberia 1999 vs. Kolkheti 1913 - Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovnuli Liga Youtube

20:30 - Güney Kıbrıs vs. Sırbistan - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv

20:30 - Avusturya vs. Galler - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv

20:45 - Beşiktaş vs. Trabzonspor - Ziraat Türkiye Kupası ZTK - ATV

21:00 - Al Riyadh vs. Al Nassr - Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport Plus, Exxen

21:00 - Al Ittihad vs. Damac - Suudi Arabistan Pro Lig - Exxen

21:00 - Al Hilal vs. Al Taey - Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport Plus, Exxen

21:30 - Bochum vs. Fortuna Düsseldorf - Almanya Bundesliga Play-Off Final - Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

21:45 - Cagliari vs. Fiorentina - İtalya Serie A - S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2, Exxen

22:00 - Utrecht vs. Sparta Rotterdam - Hollanda Eredivisie Play Off - TV 8 Buçuk, Exxen

22:00 - Atalanta vs. Bayer Leverkusen - UEFA Avrupa Ligi Final - TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen