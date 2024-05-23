İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda İngiltere ve Almanya galip geldi. Yarın ise Türkiye son maçını oynayacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.
Serik ilçesinde süren şampiyonada bugün oynanan maçlarda B grubunda İskoçya ile İngiltere karşılaştı. Karşılaşmayı İngiltere 2-1 kazandı. B grubunun diğer maçında ise Almanya, Galler'i 4-1 mağlup etti.
Şampiyona yarın C grubunda Ukrayna ile Sırbistan, İtalya ile Danimarka, A grubunda ev sahibi Türkiye ile Polonya ve Fransa-Belçika maçları ile devam edecek.
Türkiye grupta son maçını yarın saat 17.00'da Calista Sports Center sahasında oynayacak.