Ali Koç, 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı

Fenerbahçe'deki seçimlerde yeniden aday olan başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Başkan Koç, Türk futbolunda uzun süre gündem olan 'Ali Koç varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' sözlerine açıklık getirdi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"O SÖZLER, FUTBOLU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞANLAR BİR MESAJDI"

"'Ali Koç varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' söyleminin arkasında seçim stratejisi hazırlayanlara iki lafım var. Adaylık kararı alma nedenlerimden biri budur. 2 televizyon programında bu ifadeleri kullandım. Bu kesinlikle umutsuzluk ve teslimiyet ifadesi değildir. Bu sözler tam tersine bir isyanın, bir mücadelenin dışa vurumudur. Türkiye'de futbolu istediği gibi dizayn etmek isteyenlere bir mesajdı. Fenerbahçe sistematik bir şekilde yoğun saldırılara maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedir.

"BİR MÜCADELE BAŞLATTIK, SONUNA KADAR GÖTÜRMEYE KARARLIYIZ"

"Yönetime geldiğimizden beri futbolun yapısal sorunu çözülsün diye çalışmalar başlattık. Ancak böyle bir ortam olmadığını gördük. İyi niyetli yaklaşımımıza rağmen biz hep ötekileştirildik. Amacımız sadece Fenerbahçe'yi değil, bu düzenden rahatsız olan kulüplerimizle Türk futbolunu daha iyiye taşımaktır. Bir mücadele başlattık ve bunu sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Sizlerin karşısına yeniden aday olarak çıkmamın bir diğer sebebi haksızlığı ve adaletsizliği norm haline getirmiş sisteme karşı mücadelemizi sonuna kadar götürmektir. Biz direnirsek futboldan sonunda adil ve temiz ortamı sağlamış olacağız. Bunu eninde sonunda sağlayacağız."