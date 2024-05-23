Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Süper Lig'e Yükseldi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen UNİLİG Süper Lig'e Yükselme Türkiye Finalleri, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Turnuvada İstanbul Sağlık, İstanbul Üsküdar, İstanbul Cerrahpaşa, Ankara, Hacettepe, Van Yüzüncü Yıl, Kastamonu, Sivas Cumhuriyet ve Çukurova üniversiteleri yer aldı. Ege Bölgesi şampiyonu olarak turnuvaya katılma hakkı kazanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, B grubunu yenilgisiz lider olarak tamamladı.

Yarı finalde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini 66-63 yenerek finale yükselen takım, final müsabakasının ardından turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu başarıyla birlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik eden MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, Süper Lig'de de başarılarının devamını diledi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da Muğla'yı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini başarıyla temsil eden öğrencileri ve antrenörleri tebrik ederek; sporun her dalında başarıya giden yolu destekleyeceklerini belirtti. - MUĞLA