Türk Dünyası Baro Birlikleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Türk dünyasının dost ve kardeş ülkeleriyle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve avukatların beraber çalışabilme olanaklarını değerlendirebilecekleri bir birliği hayata geçirebilme amacıyla toplandıklarını belirterek, "Birbirimizle işbirliği içerisinde dünyanın başka coğrafyalarında da hiçbir avukatı yalnız bırakmayacak bu dayanışmanın dalga dalga büyümesini diliyorum." dedi.

TBB'nin ev sahipliğinde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Özbekistan Barolar Birliği Başkanları ile Aşkabat Barosu Başkanının katılımıyla, "Türk Dünyası Baro Birlikleri Toplantısı" düzenlendi.

Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantının açılış konuşmasını yapan TBB Başkanı Erinç Sağkan, 2016'da Türk Dili Konuşan ve Akraba Topluluklar Avukatlık Örgütleri Birliği'nin kurulduğunu anımsatarak, bugün de Türk dünyasının dost ve kardeş ülkeleriyle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve avukatların beraber çalışabilme olanaklarını değerlendirebilecekleri bir birliği hayata geçirebilme amacıyla toplandıklarını aktardı.

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkının vazgeçilmezliğini savunduklarını kaydeden Sağkan, avukatlar olarak yurttaşların adalete erişim mücadelelerinde yer aldıklarını söyledi.

Başkan Erinç Sağkan, hukukun üstünlüğünü ve adil yargılanmayı canla başla savunduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlarda, çatışmalarda büyük insanlık trajedileri yaşanırken bir araya gelişimiz daha da anlamlıdır. Çünkü bizim mesleğimiz, aynı zamanda bir barış mesleği. Uyuşmazlıkların kavgayla, silahla, çatışmayla değil, diyalogla, müzakereyle, hukukla çözümü sağlama mesleğidir. İnanıyorum ki bizlerin birlikteliği öncelikle bu birliği oluşturan meslek örgütleri olarak hepimizin ortak coğrafyasında ve sonrasında dalga dalga tüm dünyada barış ve esenliğin sağlanmasına da vesile olacaktır."

Sağkan, meslektaşlarının faaliyetlerinin güçlendirilerek etkinliğinin artırılması, mesleğin itibarının korunarak daha da gelişmesi ve çağın gereklerini karşılayabilir hale gelmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bugün burada yüz binlerce avukatın temsilcileri olarak bulunuyoruz ancak yetmez. Bu işbirliğini ilerletmek, yeni ülkelerin temsilcilerini de dahil etmek gerekir. Çünkü biliyoruz ki birlikte daha güçlüyüz. Sizlerin varlığıyla birbirimizle işbirliği içerisinde, dünyanın başka coğrafyalarında da hiçbir avukatı yalnız bırakmayacak bu dayanışmanın dalga dalga büyümesini diliyorum." dedi.

Savunma hakkına katkı sunabilmek, mesleğin itibarını tüm ülkelerde koruyabilmek ve etkin avukatlık pratiklerini hayata geçirebilmek bakımından dost ve kardeş ülkelerin birbiriyle olan ilişkilerine katkı sunabilecek bir yapıya ihtiyaçları olduğunu aktaran Erinç Sağkan, toplantının temel amacının da bu kurguyu hayata geçirebilecek organizasyonun şemasını oluşturabilmek olduğunu bildirdi.

"Bu ilişkiler gelecekte daha da güçlenecek"

Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Anar Baghirov da avukatlık mesleği olmadan, insan haklarının korunamayacağını, hukuk devletinin kurulamayacağını vurguladı.

Toplantının, insanların haklarının kalitesini artırmayı amaçladığını dile getiren Baghirov, bugünün, hukuk ve avukatlık tarihinde çok önemli bir gün olduğuna işaret ederek, "Biz başkanlar gelip geçiciyiz ancak bizden sonra gelen başkanlar tarafından çok hoş bir gün olarak hatırlanacak. Bu ilişkiler gelecekte daha da güçlenecek. Biz, bugün tarihi bir imza atıyoruz. Bu bakımdan bütün meslektaşlarımı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da toplantıyı hayırlı ve ciddi işbirliğine yol açacak bir ilk adım olarak değerlendirdiğini dile getirdi.

Baro birliklerinin adeta ülkelerinde sigorta vazifesi gören önemli meslek örgütleri olduğunu anlatan Esendağlı, tarihsel, kültürel ve dil birlikteliği olan ülkelerin barolar birliklerinin bir araya gelmesinin doğuracağı güç ve sonucun olumlu olacağını kaydetti.

"Bu yakınlaşma her mesleğe dokunmalıdır"

Kazakistan Barolar Birliği Başkanı Aidyin Bikebayev, Türkiye'deki meslektaşlarının verdiği bilgileri ülkelerinde uygulamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Avukatlık kanunun en iyilerini bulup kendi ülkemizde uygulamaya çalışacağız. Biz zaten kardeşiz, tek dilimiz var aslında. Bu yakınlaşma her mesleğe dokunmalıdır. Bu çok büyük etkileşimdir." şeklinde konuştu.

"Toplantı, hukuki ortamın gelişmesine katkı sağlayacak"

Kırgızistan Barolar Birliği Başkanı Meyil Begilerova, toplantıyı devletlerindeki hukuk sistemlerini geliştirmedeki ortak arzunun açık bir kanıtı olarak gördüklerini aktardı.

Türk dili konuşan ülkelerin tarihi bağlarının çok eskilere dayandığına işaret eden Begilerova, "Bugün burada hukuk ve avukatlık alanındaki güncel konuları konuşmak için toplandık. Ayrıca ülkeler arasındaki işbirliği olanaklarını da görüşmek için buradayız. Barolarımız arasındaki işbirliğinin gelişmeye devam edeceğine ve bilgi birikiminin paylaşılmasına her zaman vesile olacağına inanıyorum. Bu toplantı, hukuki ortamın gelişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Barolar arasındaki yapıcı diyaloğun devam etmesi gerektiğini anlatan Begilerova, toplantının hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamasını arzu ettiğini söyledi.

"Birliktelik bize bir ivme kazandıracak"

Özbekistan Barolar Birliği Başkanı Shukhrat Sadikov da "Bu birliktelik bize bir ivme kazandıracak. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Bütün arkadaşlarıma ve girişimimize başarılar dilerim. Birlikte çok şeyler başaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Aşkabat Barosu Başkanı Bestyr Eyvanova, bu iş birliğinin gelecekte de devam etmesini dileyerek, Türkmenistan'ın bu birlikteliği desteklediğini kaydetti.

Baro başkanları, konuşmalarının ardından ülkelerini temsil eden hediyeleri TBB Başkanı Sağkan'a sundu, Sağkan da baro başkanlarına hediye takdiminde bulundu.

İki gün sürecek toplantılarda, konuk başkanlar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak, muhtemel işbirliklerini masaya yatıracak, yüksek yargı organlarını ziyaret edecek.