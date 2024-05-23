Üye Girişi
Haberler

Gelibolu Sporcusu Burçin Kırpat Türkiye Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Gelibolulu sporcu Burçin Kırpat, Makaralı Yay U15 kategorisinde altın madalya kazandı. Gelibolu Okçuluk Kulübü ise toplamda 6 madalya ve 2 kupa elde etti.

İzmir'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası"nda Gelibolulu sporcu Burçin Kırpat, Makaralı Yay U15 kategorisinde altın madalya kazandı.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden katılan Eren Kırca, Osman Çakar ve Gökay Altıntaş'tan oluşan U21 Makaralı Yay Erkek kategorisinde finalde Samsun ekibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

Aynı yarışmada takım arkadaşı Eymen Yeşilyurt ile Burçin Kırpat, yarıştıkları mix takımında Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Kırpat, Makaralı Yay U15 kategorisinde ise altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Gelibolu Okçuluk Kulübü yarışmadan 6 madalya ve 2 kupa almayı başardı.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik Haftası Gelibolu Türkiye İzmir Spor Güncel Haberler

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Bakmadan Geçme

6-8 EKİM OLAYLARI NE? Kobani olayları ne zaman oldu, kaç kişi öldü, olay ne? Öğretmen il içi atama sonuçları! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta? ALTIN FİYATALARI DÜŞÜYOR MU? 23 Mayıs canlı altın fiyatları! Ata, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 23 Mayıs hangi burç? 23 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 23 Mayıs tarihi hangi burç olur? Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı mı? Sette kriz mi çıktı? EKPSS SONUÇ EKRANI! EKPSS saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? EKPSS sonucu nasıl öğrenilir? Halil İbrahim Özgün kimdir? Halk Tv konuğu Halil İbrahim Özgün kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Özgün biyografisi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 ASGARİ ÜCRET ARA ZAM! Temmuz ayında asgari ücrete zam geliyor mu? Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS 2024 CANLI İZLE #128112 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917 Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?
Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title