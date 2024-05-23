Marmara OSB'nin Durumu ve Gelecek Planları Paylaşıldı

Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar, Bandırma'da basın toplantısı gerçekleştirerek Marmara OSB'nin mevcut durumunu ve gelecek planlarını paylaştı.

Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar, Bandırma basın temsilcileri ile bir araya gelerek bölgenin ve OSB'nin güncel durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda Başkan Akar'a Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Özdemir, Bölge Müdürü Hakan Sönmez ve Bölge Müdürlüğü teknik personelleri eşlik etti.

Tanışma söyleşisi ardından, yerel basın heyetiyle saha gezisi yapılarak OSB teknik faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Saha gezisi sonrasında düzenlenen soru-cevap bölümünde Başkan Akar, Marmara OSB'nin mevcut durumunu ve gelecek planlarını anlattı.

" Türkiye'nin İlk İnovatif OSB'si"

Başkan Akar, Marmara OSB'nin Türkiye'nin ilk inovatif organize sanayi bölgesi olarak Bandırma'da temellerinin atıldığını belirterek, "Marmara OSB'de makine, otomotiv, savunma sanayi, enerji, uydu, havacılık, bilişim gibi sektörlerdeki lider sanayi kuruluşlarımızla, Türkiye'de öncü olmayı hedefliyoruz. Ayrıca Marmara OSB, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile birlikte kurulacak olan AR-GE, Kuluçka Merkezi ve Teknokent ile bilimin öncülüğünde yeni teknolojilerle yüksek katma değerli bir üretim ve teknoloji üssü olacaktır," dedi.

Yatırımlar ve Altyapı Çalışmaları

Marmara OSB'nin 220 hektar alana kurulduğunu ve 190 adet sanayi parseline sahip olduğunu belirten Akar, mevcut durumda 70 adet sanayi parselinin yatırımcıların hizmetine açıldığını ve 7 adet fabrikanın yakın zamanda temellerinin atılarak inşaatlarına hızlı şekilde başlandığını, 9 adet firmanın ise ruhsat sürecinde projelerini hazırladıklarını açıkladı.

Marmara Organize Sanayi Bölgesi'nin yüzde 95 doluluk oranına sahip bir bölge olduğunu belirten Başkan Akar, "Kendi sanayi alanımızın içinde 30 bin metrekare bir arazi üzerinde küçük sanayi bölgesi inşa etmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 40 dükkanlı bu küçük sanayi projesinde dükkanlar ortalama 200-400 metrekare arasında olacak bu bölgenin de ilgi göreceğini düşünüyoruz," ifadesinde bulundu.

Teknik faaliyetler hakkında bilgi veren Akar, "Marmara Organize Sanayi Bölgemizde yol ve altyapı çalışmaları kapsamında toplam 15,6 kilometre olan iç yollarının 14 kilometresi terasman seviyesinde tamamlanmış olup, atık su, yağmur suyu hatları, parsel bağlantıları dahil olmak üzere imara açılan parsellerimizin hepsinde kullanıma hazır hale getirildi. Elektrik altyapısı kapsamında OSB alanımızdan geçen ana hattın yeraltı deplase işlemi tamamlanmış olup, bugüne kadar yapılmış olan 3 adet dağıtım merkezi binamıza ek olarak 3 adet daha dağıtım merkezi ve 1 adet ana dağıtım merkezi yapılıp imara açılan parsellerde tüm elektrik altyapısı tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulacaktır. Doğalgaz altyapısı Marmara Organize Sanayi Bölgemizde imara açtığımız sanayi parsellerinin kullanımına sunulmak üzere AKSA Doğalgaz ile ortak yürüttüğümüz altyapı çalışmaları tamamlanarak doğalgaz boru hattı tamamlanmış, parsellere basınçlı hatlar çekilmiştir. Arazi ve altyapı çalışmaları 2024 yılı sonuna kadar 150'ye yakın sanayi parseli tamamlayarak değerli sanayicilerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Bu parsellere ait tüm altyapı çalışmaları 2024 yılı sonuna kadar tamamlanarak Marmara OSB'nin marka değerine uygun şekilde değerli yatırımcılarımıza sunacağız," dedi.

Güvenlik ve Yeni Projeler

Başkan Akar, "Bölgeye yapılacak yatırımların güvenli bir şekilde devam edebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığımız ve Bandırma Kaymakamlığımız ile birlikte yapılan çalışmayla 2024 yılı içerisinde Marmara OSB içerisinde bir jandarma karakolunun temellerinin atılacağını belirten Akar, OSB'mizin ve bölgenin güvenliği için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız." dedi.

Çevresel Hassasiyet, Yenilenebilir Enerji ve Yeşil Hidrojen

Çevresel hassasiyetlerle ilgili gelen sorulara Başkan Akar, Çevreye duyarlı yeşil bir OSB olduklarının altını çizerek, burada kurulacak tüm fabrikaların bacasız sanayi ile üretim yapacağını belirtti. Ayrıca, tüm fabrikalarda çatı güneş enerji sistemlerinin zorunlu tutulacağını ve böylece yeşil enerjiyi desteklediklerini ifade etti. İlerleyen yıllarda sıfır karbon ayak izi hedefine ulaşmayı amaçladıklarını da ekledi.

Fabrika atıklarının çevreyi kirletip kirletmeyeceği sorusu üzerine Akar, "Hiçbir fabrikamızda sisteme kimyasal vb. atık paylaşımı yapılmayacak olup, tüm atık su hatlarının yapılacak olan kontrol noktaları ile dijital ölçümleme yapılarak arıtma tesisine kontrollü şekilde yönlendirilecektir. Ayrıca, OSB'mizde tüm sanayi tesislerimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından uygunluk alınarak ruhsatlandırma çalışmaları yapılmaktadır," diye cevap verdi.

Başkan Akar ayrıca, "Geleceğin enerji teknolojisi olan hidrojen enerjisinin geliştirilmesine katkı sunmak adına üyesi olduğumuz H2DER (Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği) ile Marmara OSB'de Türkiye'nin ilk OSB Yeşil Hidrojen Ar-Ge Merkezini kurmak gayesi ile ilk adımları attık. Türkiye'nin ilk Yeşil Hidrojen Üretim ve Ar-Ge Merkezi kurulması için H2DER ile işbirliği yapıyoruz. Yeşil enerjiye olan taahhüdümüzü güçlendirmeye ve hidrojen çağına geçişte örnek olmaya kararlıyız," dedi.

Toplantı, yerel basın mensuplarıyla gerçekleştirilen öğlen yemeği organizasyonuyla sona erdi. - BALIKESİR