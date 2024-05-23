Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar, Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi. Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu Karaman İstiklal Ortaokulu, Gençler kategorisinde ise Hakkı Teke Spor Lisesi şampiyon oldu.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar, Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Okul sporları 2024 yılı faaliyet programı çerçevesinde Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası son gün oynanan final maçlarının ardından sona erdi. Yunus Emre Spor Salonu'nda 10 okul takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği müsabakalarda Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu Karaman İstiklal Ortaokulu olurken, Gençler kategorisinde de yine Karaman takımlarından Hakkı Teke Spor Lisesi şampiyon oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi Şube Müdürü Mehmet Baskın, Şube Müdürü Mikail Karadaban, antrenör ve hakemler tarafından verildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakkı Teke Voleybol Gençlik Türkiye Karaman Spor Spor Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti

Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title