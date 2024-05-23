24 Mayıs Cuma yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

24 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '24 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 24 Mayıs okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

24 Mayıs HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

23.05.2024 13.00-23.05.2024 20.00

Doğu Anadolu'nun Güneyinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2024 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van'ın güney ve doğusu, Şırnak'ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

21.05.2024 12.00-22.05.2024 06.00

Nevşehir ve Kırşehir Çevreleri ile Aksaray'ın Kuzeyinde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre; bugün akşam saatlerinde Aksaray'ın kuzeyi ile Nevşehir ve Kırşehir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

23.05.2024 18.00-23.05.2024 20.30

24 Mayıs OKULLAR TATİL Mİ?

24 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.