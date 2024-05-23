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Sinop'ta Okullar Arası Muay-Thai Türkiye Şampiyonası Yapıldı

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Sinop'ta 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında yapılan Okullar arası Muay-Thai Türkiye Şampiyonası'nda Besni Do-Kan Spor Kulübü sporcuları başarı elde etti. Necip Fazıl Kısa Kürek Ortaokulu öğrencisi Berfin Polat Türkiye Şampiyonu olurken, Sıla Lenger ise Türkiye 3.'sü oldu. Şampiyon sporcuların başarıları Adıyaman'da büyük sevinç yarattı.

Sinop'ta 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında 15-18 Mayıs tarihleri arasında yapılan Okullar arası Muay-Thai Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular başarı elde etti.

Besni Do-Kan Spor Kulübü sporcuları arasında yer alan Necip Fazıl Kısa Kürek Ortaokulu öğrencisi Berfin Polat, Yıldız Kızlar 45 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu öğrencisi Sıla Lenger 39 kilogramda Türkiye 3.'sü oldu.

Adıyaman'ın gururu olan şampiyon sporcularımızın başarıları, ilimizde büyük sevinç yaşattı.

Sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Antrenmanlarını aksatmadan çalışan Besnili sporcularımızın bu başarısı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Berfin Polat ve Sıla Lenger'in başarısı ilimiz için mutluluk ve gurur vericidir. Sporcularımızı başarıya ve şampiyonluğa hazırlayan antrenörlerine, kendilerini destekleyen ailelerine ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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