Voti De Manor, Türkiye Lansmanını Shangri-La Bosphorus'ta Gerçekleştirdi!

İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün eşi Gülden Gül Hanımefendi, iş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimleri ile birlikte Shangri-La Bosphorus'ta VOTI DE MANOR'la tanıştı. Boğaz'ın ve İstanbul'un yedi siluetinin 180 derecelik manzarasını sunan Shangri-La Suite'de düzenlenen bu etkinlik, davetlilere masalsı bir atmosfer sundu.

Misafirlere hoş geldin ikramı olarak VOTI DE MANOR için özel olarak tasarlanmış flüt kadehlerde Prosecco servis edildi. Etkinlikte lezzetli atıştırmalıklar ve Shangri-La Akşamüstü Çay Saati'nin görkemli tatlıları eşliğinde davetliler, hem cilt bakım sohbetleri yaptı hem de Boğaz havasının keyfini sürdü.

366 metrekarelik alana sahip ve 3 deniz manzaralı terası bulunan Shangri-La Suite, cilt bakım sohbetleriyle sosyalleşmek için ideal bir atmosfer sundu. Konuklar, VOTI DE MANOR markasının Türkiye pazarına güçlü girişini kutlayarak etkinlikten memnun ayrıldılar.





VOTI DE MANOR Nedir ve Neden Vazgeçilmezdir?

VOTI DE MANOR, Tip 1 ve Tip 3 hidrolize kolajen, hyalüronik asit, glutatyon, multivitamin ve birçok mineral içeren bir takviye edici gıdadır. Yaşla birlikte vücutta azalan kolajen sentezini desteklemek için son teknoloji ürünü hidrolize kolajen takviyesi sunar. Her gün alınması gereken 15 ml miktarındaki bu sihirli iksir, özel şişeleme tekniği ile hava ve ışık teması engellenerek maksimum fayda sağlamak üzere üretilmiştir.

VOTI DE MANOR'un şık tasarlanmış kutusunda 30 adet ürün bulunur ve bu, size aylık bir kür olarak sunulur. Özel olarak üretilmiş koyu renk şişelerde muhafaza edilen bu ürün, günlük ihtiyacınızı karşılamak üzere size ulaşır ve sağlığınıza katkıda bulunur.