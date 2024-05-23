Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha toplandı. Toplantının ardından mayıs ayı mayıs faiz kararı da açıklandı. Peki, Faiz sabit kalırsa borsa ne olur? Faiz sabit kalırsa borsa yükselir mi, düşer mi?

FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR?

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir. Merkez Bankası (MB) faiz kararını sabit tuttuğunda, dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisi çeşitli faktörlere bağlıdır ve kesin bir şekilde öngörülemez.