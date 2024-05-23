Yılın En Büyük E-ticaret Fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024 İçin Geri Sayım Başladı!

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, etkinliğin Türk üreticilere ve perakende markalara global pazarlara açılma fırsatı sunduğunu belirtti. Nart, "WORLDEF ISTANBUL'da e-ticaret ile yolu kesişen herkes önemli iş birliklerinin tarafı olabilecek. Global pazarlardan gelen büyük satıcılarla her kategoriden e-ticaret odaklı üreticileri bir araya getireceğiz. Üretici stantlarında büyük bir ticaret dönecek," dedi.





6-8 Haziran 2024 Tarihleri Arasında İstanbul'da

Global e-ticaret platformu WORLDEF tarafından düzenlenen fuar, 6-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek. Etkinliğe 40 ülkeden 20 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, özgün bir program hazırladıklarını ve yeni nesil B2B eşleştirme sistemi uygulayacaklarını açıkladı.

E-ticaret Odaklı Üreticiler Pavilyonu İlk Kez Açılıyor

Nart, ilk defa 'e-ticaret odaklı üreticiler pavilyonu' açacaklarını ve bu pavilyonda nitelikli üretici stantlarının yer alacağını ifade etti. Bu stantlarda global pazarlardan gelen büyük satıcılarla her kategoriden e-ticaret odaklı üreticiler bir araya gelecek.

450'den Fazla Marka ve 200'den Fazla Konuşmacı

WORLDEF ISTANBUL, 40 ülkeden 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. 9200 metrekarelik alanda kurulacak stantlarda 450'den fazla perakende markası, üreticiler ve tedarikçiler e-ticaret odaklı ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı bulacak. Amazon ve Etsy gibi global pazaryerlerinde satış yapan 1500'den fazla satıcının katılacağı fuarda, 200'den fazla konuşmacı tecrübelerini paylaşacak.

E-ticaretin Geleceği İstanbul'da Konuşulacak

Dijital dönüşüm, tüketici odaklı stratejiler, global pazar yerlerinde satış, e-ticaret ve sürdürülebilirlik gibi konuların ele alınacağı etkinlikte, ziyaretçiler son teknolojiler, tüketici davranışındaki değişimler ve gelişen ekosistem hakkında değerli bilgiler edinebilecek. E-ticaret profesyonelleri, online ticaretin dinamik dünyasında yer almak ve geleceğin e-ticaret trendlerini tanımak için yeni fırsatlar bulacak.

Türk Üreticiler İçin Küresel Pazarlara Açılma Fırsatı

Ömer Nart, Türk üreticiler ve tedarikçilerin daralan iç piyasaya alternatif pazarlara ulaşabileceğini belirtti. "E-ticaret odaklı ürün ve hizmetleri geniş bir kitleye sunma fırsatı veriyoruz. Global pazaryerleriyle networking imkanı, potansiyel müşterilerle tanışma olanağı gibi Türk markaların her zaman bulamayacağı avantajlar var," diye konuştu.

WORLDEF ISTANBUL 2024: Yeni Fırsatlar ve Benzersiz Deneyimler

WORLDEF ISTANBUL, e-ticaretin geleceğini şekillendiren stratejileri keşfetmek ve ekosistemdeki yenilikleri deneyimlemek isteyen markalara benzersiz deneyimler sunacak. Sürpriz programlarla renklenecek etkinlik, ziyaretçilere ve katılımcılara üç gün boyunca e-ticaret odaklı unutulmaz anlar yaşatacak.

https://worldef.com/events/istanbul-2024/