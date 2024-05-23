Türkiye, Yerli Yapay Zeka Çözümleriyle Rekabet Gücünü Artırmak İstiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye'nin yerli yapay zeka çözümleriyle hem yerel hem de küresel ölçekte rekabet gücünü artırmasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu 4. Toplantısı kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı çığır açan teknolojiler ile yükseltecek adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini ifade etti. Dijital dönüşüm ve çevik dönüşüm, yapay zeka temelli uygulamalarla ilerlemek olduğunu belirten Yılmaz, "Statista verilerine göre 2023 yılında 208 milyar dolar olarak gerçekleşen yapay zeka teknolojisinin pazar büyüklüğünün 2030 yılında yaklaşık 1,9 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Yapay zekanın on yıl içinde üretkenlik artışını yüzde 1,5 oranında yükseltebileceği ve yapay zeka dalgasının küresel olarak 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebileceği tahmin edilmektedir. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak ülkemizde yapay zeka çalışmalarını teşvik etmek ve potansiyel zararlarını en aza indirmek için Kurul çalışmalarımız kapsamında koordinasyonu sağlıyoruz" diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda ulusal yapay zeka strateji adım adım hayata geçmekte olduğunu bildiren Yılmaz, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız, kendi alanlarında yapay zeka ekosistemine katkı sağlamaktadır. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü 2022 ve 2023 yıllarında açtığı Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı ile sektörel iş birliğini öncelikleyen 28 adet projeyi desteklemiştir. 2024 yılı çağrısı için de planlamalar paydaşların görüşü alınarak devam etmektedir. Yeni eğitim döneminde, YÖK'ün koordinasyonunda yapay zeka alanında yeni 71 adet lisans ve ön lisans programı açılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız 15 binden den fazla öğretmene yapay zeka alanında hizmet içi eğitim vermiştir. 81 ilde faaliyet gösteren ve yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitimine devam ettiği Deneyap Atölyesi'nde yapay zeka dersleri açılmıştır. İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinde kamu çalışanlarına yönelik yapay zeka farkındalık eğitimleri sunulmaktadır. Kurul çalışmaları kapsamında kamunun elindeki büyük veriyi kullanıma açmak ve bu alanda kamuda başarılı uygulama örneklerini artırmak istiyoruz. Bu kapsamda ilk adım olarak, kamu verisinin en yoğun olduğu kurumlarımızdan TÜİK, SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığını da Kurulumuza dahil ettik" diye konuştu.

Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜİK'in koordinasyonunda kamunun büyük veri analitik kapasitesini güçlendirecek olan Kamu Veri Alanı projesinin pilot çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız iş birliğinde devam etmekte olduğunu söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK koordinasyonunda açılan KAMAG Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısının süreci başarıyla devam etmektedir. Çağrı kapsamında 6 kurumun projesi desteklenmektedir. Burada edinilecek deneyim doğrultusunda yapay zeka alanında çözüm odaklı -özel sektör, akademi ve kamu- iş birliklerini artıracağız. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda Türkiye için ulusal bir büyük dil modeli geliştirmek üzere, bazı STK'lar ve özel sektör firmalarının da desteğiyle ortak bir teknik altyapı oluşturmaya yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

"Yapay zeka alanı gerek etkilediği sektörler bakımından gerekse de barındırdığı riskler açısından tek bir ülkenin ya da şirketin sorumluluğuna bırakılmayacak bir teknolojidir" sözlerini kullanan Yılmaz, "Her geçen gün açıklanan yeni uygulamalar ile yapay zeka alanındaki küresel rekabetin daha da hızlanacağını öngörüyoruz. Bu yarışta geri kalmamak için tüm paydaşlar ile daha yakın iş birliği içerisinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu anlamda, Türkiye olarak Birleşmiş Milletler, OECD, Avrupa Konseyi, NATO, G20 ve diğer küresel kuruluşlar bünyesindeki çalışmalarda da yer alıyoruz. Türkiye'nin yerli yapay zeka çözümleriyle hem yerel hem de küresel ölçekte rekabet gücünü artırmasını istiyoruz. Savunma sanayi ve siber güvenlik gibi alanlarda yaptığımız gibi yapay zeka alanında da bir taraftan gençlerimizle bir taraftan bilim insanlarımızla öncü olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir önceki eylem planı yüzde 50'yi aşan oranda tamamlandığı bildiren Yılmaz, "Yapay zeka teknolojisi doğası gereği dinamik bir süreçtir. Biz de bir önceki Kurul toplantımızda politikalarımızı yapay zeka alanında yaşanan hızlı gelişmelere uyum sağlamak amacıyla eylem planının güncellenmesi kararını almıştık. Bu karar doğrultusunda stratejik önceliklerimizi koruyarak, eylem planımız güncel teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar ışığında güncellenmiştir. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcı bir yaklaşımla eylem önerileri alınmış, bugünkü toplantımızda bu eylem önerileri değerlendirilmiş ve 70'i aşkın eylemden oluşan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2024-2025 Eylem Planı nihai hale getirilmiştir. Söz konusu Eylem planında 30'dan fazla yeni yapay zeka eylemi hayata geçirilecektir. Eylemler ağırlıklı olarak; üretken yapay zeka teknolojilerine odaklanma, yapay zeka girişim ekosisteminin gelişimi, yapısal iş gücü dönüşümü ve insan kaynağımızı güçlendirmek üzerine şekillenmiştir" dedi.

"Eylem planının uygulama sürecinde dinamik şekilde revizyonlar ve güncellemeler devam edecektir" diyen Yılmaz şöyle konuştu:

"Hastaların tıbbi geçmişleri ve verilerinin analiz edilerek olası teşhisler ve tedavi yöntemleri önerilmesi, güvenlik kaygısı olmayan yerli ve milli Türkçe Büyük Dil Modeli geliştirilerek bu teknolojiden herkesin faydalanması, biometrik ölçüm verilerinin analiz edilerek 'Sportif Yetenek Taraması Programı' kapsamında potansiyel sporcu adayları belirlenmesi, okul terk durumu olan öğrencilerin tahmin edilmesi amacıyla Erken Uyarı Sisteminin geliştirilmesi, sosyal yardımlara yönelik suiistimallerin engellenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin daha doğru tespit edilmesi vergi adaletinin sağlanması ve vergi kaçakçılığı ile hatalı beyannamelerin tespit edilmesi, stratejik tarım ürünlerinde ürün deseni tespiti ve rekolte tahminlerinin yapılması, Ulusal Yargı Ağı Projesinde evrakların analizi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve anlamlandırılması ve karar evraklarında semantik arama ve anonimleştirme, gibi projeler eylem planı içinde yer almaktadır." - ANKARA