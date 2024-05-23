Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'nin tersanecilik alanındaki ilerlemesini değerlendirdi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin tersanecilik alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin ekonomik kriz sürecinde geri kaldığını ve bu açığın telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dendias, Yunanistan Savunma, İnovasyon Merkezi oluşturulmasına ilişkin meclis oylaması öncesinde Parlamentoda yaptığı konuşmada, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerine değindi.

Yunanistan'ın Ukrayna ve Filistin'e coğrafi yakınlığına dikkati çeken Dendias, "Egemenliğimizi, egemenlik haklarımızı, azınlığın tanımına ilişkin uluslararası anlaşmaları sorgulayan bir komşu varsa bu varlığa karşı bir tehdittir. Ülkemizin hem yasal hem de coğrafi sınırları tehdit ediliyor." dedi.

Öte yandan, Dendias Türkiye'de tersanecilikte yaşanan ilerleme için şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten tersanecilik ve ham madde ediniminde büyük bir alana girdi. Yunanistan her zaman denizlerde üstünlük için çabalamıştır, antik şehir devleti döneminde bile böyle olmuştur. Deniz Kuvvetlerinin bir modernizasyona ihtiyacı var. Kriz yıllarında çok geri kaldık, platformlarımıza ve sistemlerimize bakım yapacak para bulamadık. Bu zaman telafi edilmeli."