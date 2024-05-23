Üye Girişi
Haberler

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'nin tersanecilik alanındaki ilerlemesini değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin tersanecilik alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin ekonomik kriz sürecinde geri kaldığını ve bu açığın telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin tersanecilik alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin ekonomik kriz sürecinde geri kaldığını ve bu açığın telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dendias, Yunanistan Savunma, İnovasyon Merkezi oluşturulmasına ilişkin meclis oylaması öncesinde Parlamentoda yaptığı konuşmada, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerine değindi.

Yunanistan'ın Ukrayna ve Filistin'e coğrafi yakınlığına dikkati çeken Dendias, "Egemenliğimizi, egemenlik haklarımızı, azınlığın tanımına ilişkin uluslararası anlaşmaları sorgulayan bir komşu varsa bu varlığa karşı bir tehdittir. Ülkemizin hem yasal hem de coğrafi sınırları tehdit ediliyor." dedi.

Öte yandan, Dendias Türkiye'de tersanecilikte yaşanan ilerleme için şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten tersanecilik ve ham madde ediniminde büyük bir alana girdi. Yunanistan her zaman denizlerde üstünlük için çabalamıştır, antik şehir devleti döneminde bile böyle olmuştur. Deniz Kuvvetlerinin bir modernizasyona ihtiyacı var. Kriz yıllarında çok geri kaldık, platformlarımıza ve sistemlerimize bakım yapacak para bulamadık. Bu zaman telafi edilmeli."

Kaynak: AA / Güncel

Nikos Dendias Yunanistan Türkiye Politika Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title