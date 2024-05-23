Adana'da Soğan Fiyatları Düşüşte

Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da soğanın hasadı sürerken tarlada kilogram fiyatı 5-6 liraya kadar düştü.

Mutfakların temel ürünü 'kırmızı altın' soğanda hasat dönemi devam ediyor. Adana'da bu sene 20 bin 500 dönüm alanda ekilen soğanda dönüm başına 4-6 ton arası verim alınıyor. Soğan elçileri tarafından soğanlar sayılarak kamyonlara yüklenip talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Fiyatlar ise tarlada 1 ayda 10 lira birden düştü.

"18-20 liradan satılmaya başlandı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğan ilk çıktığı günlerde 18-20 liradan piyasaya girdi. Günden güne fiyatlar düştü ve şu an tarladan marketlere 5-6 liradan satılıyor. Soğanın söküm maliyeti 3 lira. Geriye kalan 3 lira tüccara kalıyor. İlk çıktığında tüccar pahalı aldığı için 2 hafta para kazandı. Sonrasında fiyatlar düştü ve tüccar şu an para kazanamıyor" dedi.

"Fiyatlar yükselmiyor"

Soğanın yurt dışına da gönderildiğini aktaran Doğan, "Yurt dışı ve Rusya bölgesinde kapılar açık ve soğan gidiyor. Ancak soğan para kazandırmadığı için bu aralar iç piyasada tüketiliyor. Adana'da bu yıl soğan ekimi az oldu, bir kısmını da hastalık vurmasına rağmen umduğumuz gibi para etmedi. Şu ana kadar Adana'da soğan hasadının bitmesi gerekiyordu ancak birçok noktada tarlaya dahi girilmemiş. Soğanın fiyatının yükselmesi bekleniyordu ama hiç de öyle görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"Makas farkı çok fazla"

Soğanın tarlada 5 liradan ancak market ve pazarlarda 15-20 liradan satıldığını söyleyen Mehmet Akın Doğan, marketlerde alış-satış fiyatının yazılması gerektiğini ifade etti. Doğan, "Çünkü alan tüketici marketin kaç lira kazanıp kazanmadığını görsün. 5-6 liradan satılan soğan, marketlerde 15 liradan satılıyor. Arada inanılmaz bir fiyat farkı var, bu makasın açılmaması gerekiyor" diye konuştu. - ADANA