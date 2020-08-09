Bakan Karaismailoğlu bayram dönemindeki yolcu ve araç trafiğini değerlendirdi Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı süresince hava yoluyla 1 milyon 202 bin 174, yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında 27 bin 923 yolcu taşındığını, otoyollardan da 3 milyon 194 bin 394 araç geçtiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı süresince hava yoluyla 1 milyon 202 bin 174, yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında 27 bin 923 yolcu taşındığını, otoyollardan da 3 milyon 194 bin 394 araç geçtiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı süresince seyahat eden yolcu ve otoyollardan geçen araç verilerini paylaştı.

Kara, hava ve demir yollarında düzenledikleri ek seferlerle vatandaşların bayramda, rahat, konforlu ve mutlu bir şekilde sevdiklerine kavuşması için yoğun gayret sarf ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, hava yoluyla taşınan yolcu sayısına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hava yollarında 8 bin 121'i iç hat ve 4 bin 27'si dış hat olmak üzere 12 bin 148 seferde, 814 bin 477'si iç hatlarda, 387 bin 697'si de dış hatlarda olmak üzere, 1 milyon 202 bin 174 yolcu taşındı. Özellikle turizm sezonuyla bayram tatilinin bir arada olması nedeniyle hava yolu hatlarımızda sevindirici yoğunluk yaşandı."

Karaismailoğlu, özellikle Kuzey Marmara Grubu otoyolları olmak üzere birçok yolu bayram için geçici olarak hizmete alarak, gidiş ve dönüşlerdeki muhtemel trafik yoğunluğunu rahatlattıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara-İstanbul otoyolumuzda 1 milyon 954 bin 516 araç trafiği tespit edildi. Bunun yanında İstanbul-İzmir Osmangazi Köprüsü ile birlikte 4 kesiminin toplamından 926 bin 102 araç geçti. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 ayrı kesiminde kaydedilen araç sayısının 313 bin 776 olduğu görüldü. Tüm otoyollarımızda bayram süresince geçen araç sayısı 3 milyon 194 bin 394 olarak belirlendi. Vatandaşlarımız bu şekilde daha güvenli ve konforlu seyahat etme imkanı buldu. Sevdiklerine giderken rahat ve güvende olan vatandaşlarımız, bayram sonunda yuvalarına rahat bir şekilde kavuşmanın huzurunu yaşadı."

"Demir yollarını daha aktif kullanmak istiyoruz"

Bakanlık olarak şehirlerarası yük ve yolcu taşınmasında demir yollarını daha aktif ve yoğun kullanmak istediklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu bayramda Ankara-Eskişehir YHT hattında 4 bin 141, Ankara-Konya YHT hattında 4 bin 385, Ankara-İstanbul YHT hattında 13 bin 733 ve Konya-İstanbul YHT hattında da 5 bin 664 yolcu olmak üzere toplamda YHT hatlarımızda 27 bin 923 yolcu taşınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, şehir içi raylı sistemlere ilişkin de "Bayram süresince Marmaray'da 1 milyon 592 bin 455, Başkentray'da da 123 bin 521 yolcu taşındı. Toplamda 1 milyon 715 bin 976 yolcu bu hatlarımızda seyahat etmiş oldu." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA