Bakan Çavuşoğlu: "Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler"
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Bakan Çavuşoğlu: "Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler, başka çıkar yolu yok. Başka çıkar yolu yok, başka yolla da herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler" dedi.

Bakan Çavuşoğlu:
21.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler, başka çıkar yolu yok. Başka çıkar yolu yok, başka yolla da herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Nijer'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu daha sonra, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Ankourao ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'den Nijer'e resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Dışişleri Bakanı olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Dışişleri Bakanlığı toplantısına da katılmaktan mutluluk duyacağım. Bundan sonraki süreçte başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Nijer ziyareti olmak üzere karşılıklı ziyaretleri nasıl gerçekleştirebileceğimizi konuştuk" dedi.

"Bugünkü görüşmelerde kökleri 15. yüzyıla uzanan dostluğumuzu nasıl güçlendireceğimizi ayrıca ilişkilerimizi her alanda nasıl geliştirebileceğimizi görüşme fırsatımız oldu" diyen Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"İlişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile karşılıklı saygı temelinde her alanda ilerletme konusunda kararlılığımız tamdır. Ticaretimizi arttıracağız. Nijer'deki Türk yatırım miktarını da aynı şekilde arttırma arzusundayız. Bu vesileler ile burada faaliyet gösteren Türk firmalarına verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim."

Nijer'in bölgede istikrar unsuru olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Nijer'in terörle mücadelesine destek vereceğiz. Nijer'in terörle mücadelesini en iyi anlayan ülkelerin başında Türkiye gelir. Esasen askeri işbirliği konularında imzaladığımız belgeler de bu amaca yöneliktir. Savunma sanayi alanında da işbirliğimizi geliştireceğiz. Ama ilişkilerimiz sadece bunlarla sınırlı değil. Ayrıca gençlik ve spor alanında da bir anlaşmayı imzaladık" dedi. FETÖ okullarının Türkiye'ye devredilmesinden memnun olduklarını, Nijer'e eğitim desteğinin her geçen gün daha da artacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Ama diplomatların eğitimi, askeri eğitim, güvenlik güçlerinin eğitimi gibi alanlarda Nijer'e eğitim desteğini arttıracağız. Buna sağlık alanı da dahil. Buradaki Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi çok güzel hizmet ediyor. Otelde 32 sağlık personelimiz var, onlarla tanıştık ve burada Nijer halkına hizmet vermekten çok mutlular. İhtiyaca göre Nijerlilerin Türkiye'de tedavi görmesi de mümkün" açıklamasını kullandı.

"Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür"

Libya başta olmak üzere bölgesel konuların da görüşüldüğünü vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Başından beri bunu söylüyoruz bugün de aynı çizgideyiz. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başarısız oldular. Bundan sonra da bu yollara tevessül edenler yenilgiye uğrayacak, başarısız olacaklar. Dolayısıyla herkes bugüne kadar yaşananlardan ders aslın, aklını başına alsınlar. Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler, başka çıkar yolu yok. Başka çıkar yolu yok, başka yolla da herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler. Libya'daki durumdan en çok etkilenen ülkeler ise başta Nijer olmak üzere Sahel bölgesindeki ülkeler hatta ötesindeki Afrika ülkeleri. Buradaki sorunun çözümü ateşkesin tesis edilmesi ve siyasi çözüme ulaşılması konusunda başta Sahel grubu ülkeleri olmak üzere Afrika ülkeleri ve Afrika'daki örgütlerin daha aktif olmasını biz destekliyoruz. Bugün yaptığım görüşmelerde de gördük ki Nijer ile görüş ayrılığımız yok tam tersine görüş birliğimiz var. Bundan sonra bu alanda işbirliğimizi nasıl sürdüreceğimizi konuştuk ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Dönem Başkanlığının yanında BMGK'nın geçici üyeliğine seçildiğini ifade ederek Nijer'i tebrik eden Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Volkan Bozkır da BM Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Dolayısıyla hem Güvenlik Konseyi'nde hem de Genel Kurul'da kardeş Nijer'le dayanışmamızı göstereceğiz, işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi. - NİAMEY

Kaynak: İHA

Manşet

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