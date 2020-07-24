Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, yeniden ibadete açılması sevinçle karşılandı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Osmaniye'de sevinçle karşılandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Osmaniye'de sevinçle karşılandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Şubesi tarafından, Enverül Hamit Camisi'nde cuma namazı çıkışında cemaate tatlı ikram edildi.

Ayrıca cami avlusuna asılan dev Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi afişi önünde vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çektirdi.

TÜGVA Şube Başkanı Talha Akif Gürbüz, İslam Alemi için tarihi bir sevinci idrak ettiklerini, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının mutluluğunu, kentin en büyük camisinde tatlı ikramında bulunarak yaşadıklarını belirtti.

Gürbüz, şunları söyledi:

"Bugün İslam Alemi için Ayasofya'nın yeniden dirilişinin günüdür. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılması, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Mescid-i Aksa'nın inşallah özgürlüğüne kavuşması için atılan bir adımdır. Biz de vakıf olarak 81 ilde, kentin en büyük camilerinde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla tatlı ikramımız oldu. Burada ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Manifestosu ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakıf mektubunu tüm cemaatimizle de paylaşmış olduk. İnşallah tüm dünyada yeniden Osmanlı barışı, mirası ve medeniyeti hakim olacaktır. Bunu yapacak olan da Türk milletidir."

Kaynak: AA