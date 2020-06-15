ARNAVUTKÖY'DE SAĞANAK NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ  (2)
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ARNAVUTKÖY'DE SAĞANAK NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ  (2)

ARNAVUTKÖY'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

ARNAVUTKÖY'DE SAĞANAK NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ  (2)
15.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:09

ARNAVUTKÖY'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. 

Arnavutköy'de 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı. Taşan rögarlar nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. 

Ek görüntü:

////////////////-Taşan rögardan görüntü-Araçların geçişi-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü: ----------------Göle dönen yollar-Araçlar-Yağıştan detaylar-Araçların zorlukla ilerlemesi

-Bazı araçların suda mahsur kalması


Kaynak: DHA

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