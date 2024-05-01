Ankara'da Sağanak Yağış Caddeleri Göle Çevirdi

Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Kahramankazan'da caddelerin göle dönmesine neden oldu.

Başkentte gece saatlerinde şiddetlenen sağanak ve fırtına Kahramankazan'da da etkisini hissettirdi. Fazla yağış alan ilçedeki ara caddeler sular altında kaldı. Göle dönen yollar sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. - ANKARA