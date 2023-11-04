İstanbul'da Aniden Bastıran Yağış Yolları Göle Çevirdi

İstanbul'da bazı ilçelerde aniden bastıran yağış nedeniyle yollar göle döndü. Silivri'de sahile vuran dalgalardan dolayı su birikintileri oluştu.

İSTANBUL'da bazı ilçelerde yağış etkili olmaya başladı. Silivri'de aniden bastıran yağış nedeniyle yollar göle dönerken, sahile vuran dalgalar su birikintilerine yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da bazı ilçelerde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle Silivri Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkisinde yollar göle döndü. Silivri sahilinde ise metrelerce yükselen dalgalardan dolayı su birikintileri oluştu.