Muğla'da şiddetli yağış etkili oldu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Zaman zaman doluyla karışık yağan yağmur, vatandaşları ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kaygan yollara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yağışın etkisiyle oluşan su birikintileri ve kaygan zemin, trafikte güvenlik riski oluşturdu. Göle dönen yollarda Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışma başlattı.
Bölgede gece boyunca devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa