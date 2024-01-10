Dilek ağacı değil plaka ağacı

Göle dönen yollarda düşen araç plakaları ağaca asıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan şiddetli yağmur ve fırtına uyarısına rağmen Karayolları Genel Müdürlüğü yine hiçbir önlem alamadı. Bazı araçlar sağanak sırasında göle dönen yollarda mahsur kalırken düşen plakaları ise görevlilerce bir ağaca asıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan Süleyman Demirel Bulvarı ve Kipa Kavşağı üzerindeki noktalar, her yağmurda olduğu gibi bu kez de sürücülere zor anlar yaşattı. Dereye dönen yollardan geçen bazı araçlar, plakalarını düşürdü. Birçok sürücünün başına gelen trajikomik olayda görevlilerce toplanan plakalar yol kenarındaki bir ağaca asıldı. Oluşan ilginç manzara, sürücüler ve çevredeki vatandaşları şaşırttı.