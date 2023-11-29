İstanbul'da Sağanak Yağış: Küçükçekmece'de Yollar Göle Döndü

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece'de yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'DA bazı ilçelerde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kuvvetli yağmur, İstanbul'un bazı ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri Küçükçekmece oldu. Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Halkalı'daki Yarımburgaz caddesinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.